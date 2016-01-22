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شاهد.. لحظة اعتقال خاطف الطائرة الروسية

4 ملثمين اقتادوه مقيد اليدين إلى الخارج

نشر تليفزيون "آر تي" الروسي، مقطع فيديو لاعتقال خاطف طائرة الركاب الروسية خلال رحلة داخلية وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو أربعة رجال أمن ملثمين يقتادون الخاطف، الذي بدا مقيد اليدين حانياً ظهره إلى أسفل.

وكان محققون روس قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن سلطات إنفاذ القانون قبضت على راكب على متن طائرة كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من سيبيريا، بعد أن أجبر قائدها على تغيير مسارها لتهبط في خانتي مانسيسك.

وأوضحوا أن الراكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة، وأنه كان مخموراً.

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شاهد.. لحظة اعتقال خاطف الطائرة الروسية
سبق

نشر تليفزيون "آر تي" الروسي، مقطع فيديو لاعتقال خاطف طائرة الركاب الروسية خلال رحلة داخلية وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو أربعة رجال أمن ملثمين يقتادون الخاطف، الذي بدا مقيد اليدين حانياً ظهره إلى أسفل.

وكان محققون روس قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن سلطات إنفاذ القانون قبضت على راكب على متن طائرة كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من سيبيريا، بعد أن أجبر قائدها على تغيير مسارها لتهبط في خانتي مانسيسك.

وأوضحوا أن الراكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة، وأنه كان مخموراً.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
06:14 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:56 PM

شاهد.. لحظة اعتقال خاطف الطائرة الروسية

4 ملثمين اقتادوه مقيد اليدين إلى الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر تليفزيون "آر تي" الروسي، مقطع فيديو لاعتقال خاطف طائرة الركاب الروسية خلال رحلة داخلية وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأظهر الفيديو أربعة رجال أمن ملثمين يقتادون الخاطف، الذي بدا مقيد اليدين حانياً ظهره إلى أسفل.

وكان محققون روس قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن سلطات إنفاذ القانون قبضت على راكب على متن طائرة كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من سيبيريا، بعد أن أجبر قائدها على تغيير مسارها لتهبط في خانتي مانسيسك.

وأوضحوا أن الراكب حاول اقتحام قمرة القيادة خلال الرحلة، وأنه كان مخموراً.

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