النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تشهِّر بمنشأة تغش في بيع خزانات المياه

شهرت وزارة التجارة بمصنع لخزانات المياه وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة مدير المصنع والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة بحيازة وبيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتج المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تلقت بلاغاً عن قيام المنشأة ببيع خزان مكون من طبقة واحدة وادعاء كونه من أربع طبقات بفاتورة الشراء ،وبناء عليه تمت مباشرة البلاغ وثبوت غش وتضليل المستهلك وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لمعاقبة المخالفين.


هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.


وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تشهِّر بمنشأة تغش في بيع خزانات المياه
سبق

شهرت وزارة التجارة بمصنع لخزانات المياه وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة مدير المصنع والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة بحيازة وبيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتج المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تلقت بلاغاً عن قيام المنشأة ببيع خزان مكون من طبقة واحدة وادعاء كونه من أربع طبقات بفاتورة الشراء ،وبناء عليه تمت مباشرة البلاغ وثبوت غش وتضليل المستهلك وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لمعاقبة المخالفين.


هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.


وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:34 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:56 PM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة تغش في بيع خزانات المياه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
13,363

شهرت وزارة التجارة بمصنع لخزانات المياه وذلك إثر صدور حكم قضائي بإدانة مدير المصنع والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة بحيازة وبيع خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتج المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد تلقت بلاغاً عن قيام المنشأة ببيع خزان مكون من طبقة واحدة وادعاء كونه من أربع طبقات بفاتورة الشراء ،وبناء عليه تمت مباشرة البلاغ وثبوت غش وتضليل المستهلك وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لمعاقبة المخالفين.


هذا وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.


وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,123
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة