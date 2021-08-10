كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 12085 إصابة جديدة بالبرازيل و7573 بالمكسيك و4200 بإيطاليا

تسجيل 2480 حالة بألمانيا و241 بموريتانيا و83 بمصر

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12085 إصابة جديدة بفيروس كورونا و411 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس، أن مجمل الإصابات بلغ 20 مليونًا و177757 منذ ظهور الجائحة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 563562.

المكسيك

سجلت المكسيك 7573 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و172 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.971.817؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 244420.

إيطاليا

سجلت إيطاليا 4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و22 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 4.4 ملايين؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 128242.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و794429 بعد تسجيل 2480 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91803 بعد تسجيل 19 حالة وفاة.

موريتانيا

سجلت موريتانيا 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وأربع وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 28.438؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 609.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284789 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 16582 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.