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مطار القيصومة.. تكثيف الإجراءات الوقائية عن فيروس "كورونا"

الحملة استهدفت العاملين والمسافرين

كثفت صحة حفر الباطن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد في مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن، وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار.

واستهدفت الحملة الوقائية العاملين والمسافرين من خلال إجراء الكشف الطبي عليهم مع تقديم المنشورات التوعوية عن أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه والالتزام بالتعليمات بعدم مصافحة الآخرين والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل والتأكد من اتباع الطريقة الصحية الصحيحة لتغطية الفم والأنف بالكوع المثني أو استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها على الفور، بالإضافة إلى الحرص على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات؛ وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار القيصومة.. تكثيف الإجراءات الوقائية عن فيروس "كورونا"
سبق

كثفت صحة حفر الباطن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد في مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن، وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار.

واستهدفت الحملة الوقائية العاملين والمسافرين من خلال إجراء الكشف الطبي عليهم مع تقديم المنشورات التوعوية عن أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه والالتزام بالتعليمات بعدم مصافحة الآخرين والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل والتأكد من اتباع الطريقة الصحية الصحيحة لتغطية الفم والأنف بالكوع المثني أو استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها على الفور، بالإضافة إلى الحرص على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات؛ وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:05 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:28 PM

مطار القيصومة.. تكثيف الإجراءات الوقائية عن فيروس "كورونا"

الحملة استهدفت العاملين والمسافرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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كثفت صحة حفر الباطن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد في مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن، وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار.

واستهدفت الحملة الوقائية العاملين والمسافرين من خلال إجراء الكشف الطبي عليهم مع تقديم المنشورات التوعوية عن أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه والالتزام بالتعليمات بعدم مصافحة الآخرين والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل والتأكد من اتباع الطريقة الصحية الصحيحة لتغطية الفم والأنف بالكوع المثني أو استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها على الفور، بالإضافة إلى الحرص على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات؛ وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

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