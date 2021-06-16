"ابن شويل" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله بن شويل، والد الوزير المفوض بوزارة الخارجية ماجد بن صالح بن شويل، وجد منصور بن ماجد بن شويل، مدير إدارة المراسم بإمارة منطقة نجران.