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علو كعب للإعلام السعودي.."سبق" تتوج مجدداً بعرش الصحافة العربية الذكية

شاهد: سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجةٍ لولادة طفلها

كانت قد فَعَلتها سابقًا في 2018 عندما وضعت مولودها الأول

صباح اليوم الأحد، شهدت نيوزيلندا، التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة كان طرفها برلمانية من حزب الخضر.

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية جولي آن جينتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وحسب وكالة "سبوتنك"، قالت "جينتر" بعد ساعات على صفحتها على فيسبوك: "أخبار سعيدة. في الساعة 3.04 صباحًا، استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وقالت "جينتر": "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحًا للذهاب إلى المستشفى؛ على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد 10 دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن جينتر، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة "أحب دراجتي"، قد ذهبت أيضًا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

جدير بالذكر أن استخدام الدراجة أحد المبادئ الأساسية لحزب الخضر؛ وذلك من أجل الحفاظ على البيئة ضد التلوث.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودًا خلال وجودها في منصبها بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة "بنظير بوتو"، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة؛ حيث كانت لا تزال ترضعها.

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شاهد: سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجةٍ لولادة طفلها
سبق

صباح اليوم الأحد، شهدت نيوزيلندا، التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة كان طرفها برلمانية من حزب الخضر.

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية جولي آن جينتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وحسب وكالة "سبوتنك"، قالت "جينتر" بعد ساعات على صفحتها على فيسبوك: "أخبار سعيدة. في الساعة 3.04 صباحًا، استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وقالت "جينتر": "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحًا للذهاب إلى المستشفى؛ على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد 10 دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن جينتر، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة "أحب دراجتي"، قد ذهبت أيضًا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

جدير بالذكر أن استخدام الدراجة أحد المبادئ الأساسية لحزب الخضر؛ وذلك من أجل الحفاظ على البيئة ضد التلوث.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودًا خلال وجودها في منصبها بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة "بنظير بوتو"، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة؛ حيث كانت لا تزال ترضعها.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
11:27 AM

شاهد: سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجةٍ لولادة طفلها

كانت قد فَعَلتها سابقًا في 2018 عندما وضعت مولودها الأول

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
4,000

صباح اليوم الأحد، شهدت نيوزيلندا، التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة كان طرفها برلمانية من حزب الخضر.

فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية جولي آن جينتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وحسب وكالة "سبوتنك"، قالت "جينتر" بعد ساعات على صفحتها على فيسبوك: "أخبار سعيدة. في الساعة 3.04 صباحًا، استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

وقالت "جينتر": "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحًا للذهاب إلى المستشفى؛ على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد 10 دقائق".

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن جينتر، المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة "أحب دراجتي"، قد ذهبت أيضًا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

جدير بالذكر أن استخدام الدراجة أحد المبادئ الأساسية لحزب الخضر؛ وذلك من أجل الحفاظ على البيئة ضد التلوث.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة، وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودًا خلال وجودها في منصبها بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة "بنظير بوتو"، واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر 3 أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة؛ حيث كانت لا تزال ترضعها.

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