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محافظ الأفلاج يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 89

خلال اجتماعه بمديري الجهات الحكومية

ترأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، اجتماع مديري الإدارات الحكومية لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89.

وتابع "الهزاني" مع الجهات الحكومية خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات لإظهار الاحتفال بما يليق بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد محافظ الأفلاج ضرورة الاستعداد الأمثل للاحتفال بتلك المناسبة الغالية، وتنوع فقراته لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الأفلاج يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 89
سبق

ترأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، اجتماع مديري الإدارات الحكومية لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89.

وتابع "الهزاني" مع الجهات الحكومية خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات لإظهار الاحتفال بما يليق بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد محافظ الأفلاج ضرورة الاستعداد الأمثل للاحتفال بتلك المناسبة الغالية، وتنوع فقراته لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
11:26 PM

محافظ الأفلاج يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 89

خلال اجتماعه بمديري الجهات الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ترأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، اجتماع مديري الإدارات الحكومية لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89.

وتابع "الهزاني" مع الجهات الحكومية خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات لإظهار الاحتفال بما يليق بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد محافظ الأفلاج ضرورة الاستعداد الأمثل للاحتفال بتلك المناسبة الغالية، وتنوع فقراته لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع.

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