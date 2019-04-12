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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة ومحافظاتها الشرقية

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، تنبيهاً عن استمرارية هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بالأتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، بهطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة ومحافظاتها الشرقية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، تنبيهاً عن استمرارية هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بالأتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، بهطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:39 PM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة ومحافظاتها الشرقية

مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، تنبيهاً عن استمرارية هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بالأتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، بهطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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