"الغامدي": أسواق جدة تشهد وفرة في السلع لتلبية احتياجات الجميع

كميات كبيرة لسد الطلب ومنع التكدس ضمن الإجراءات الاحترازية

أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أن أسواق النفع العام ومحال التجزئة تنعم بوفرة السلع والخيرات، ولله الحمد، ملبية حاجة المواطن والمقيم في المنطقة.

وأضاف الغامدي؛ أن لجنة وفرة السلع وضبط الأسعار قامت بجولات تفقدية للتأكد من الوفرة ومتابعة الأسعار بمنطقة مكة المكرّمة، إضافة إلى محافظة جدة وتقديم الدعم اللوجستي لإيصال تلك السلع للأسواق بالكميات التي تغطي حاجة السكان بالمنطقة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبمتابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشاريع الزراعية بالمنطقة، وبحث سبل تطوير القطاع الزراعي؛ نظراً لكونه قطاعاً واعداً ومؤثراً على التنمية والاقتصاد وداعماً للاقتصاد الوطني، كما تأتي هذه الحملات بهدف الوقوف على مدى الالتزام والتأكد من جودة المنتجات المعروضة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على صحته، مؤكدا أن أجهزة المدينة تعمل على قدم وساق وتقوم على ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم طبقا للقوانين.

جدير بالذكر أن لجنة وفرة السلع الغذائية، برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزارة التجارة، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ومن مهام اللجنة التأكيد على ضرورة وجود وفرة في جميع الأغذية والسلع وضبط أسعار جميع أنواع الأغذية والسلع والتأكيد على تاريخ صلاحية السلع والمحافظة على مستوى النظافة، كما أنها تتكون من الشرطة ممثلة بالضبط الميداني؛ كونها الرافد الأمني للحفاظ على أعضاء اللجنة.

وبدأت اللجنة في أعمالها وجولاتها الميدانية المكثفة على أغلبية منافذ البيع والتأكد من الوفرة وضبط الأسعار وتواريخ انتهاء الصلاحية للسلع ومستوى النظافة ورصد الغرامات على المخالفات؛ إن وجدت، وتطبيقها من الجهة ذات الاختصاص، ولا تزال اللجنة تقوم بجولاتها المكثفة داخل أحياء محافظة جدة، كما حرصت اللجنة على منع التكدس داخل أو خارج منافذ البيع وتنظيم الحركة للأفراد ومتابعة الاشتراطات الصحية للدخول إلى المنافذ حفاظاً على صحتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.