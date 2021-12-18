رئيس "الأرصاد": أبوابنا مفتوحة لجميع المهتمين وسنسعى لتعزيز التواصل مع الهواة

"الطريقي" دشن ورشة عمل المهتمين بالطقس والمناخ بحضور أكثر من 70 مختصاً

دشّن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي ورشة عمل المهتمين بالطقس والمناخ في المملكة اليوم بجدة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الشراكة ورفع مستوى التعاون لخدمة المجتمع بحضور أكثر من 70 مختصاً ومهتماً بالطقس والمناخ.

وأوضح "الطريقي" أن الخمس سنوات الماضية شهدت حراكاً مميزاً وسريعاً استهدف عمليات التشريع والتنظيم بما فيها الحوكمة لكثير من قطاعات الدولة المهتمة في عملية التنمية بكل أنواعها، ومن ذلك في عملية النظر في الوضع الحالي في المملكة، واستمرار بعض الفجوات، فأنشأت خمس مراكز تغطي كل احتياجات المملكة العربية السعودية فيما يخص البيئة والأرصاد.

وقال "الطريقي": إن هذا الاجتماع يعدّ بادرة جيدة للالتقاء بالأكاديميين والهواة والمهتمين؛ لخلق إطار مؤسسي وقاعدة نستطيع منها التواصل وتبادل المعلومات وأيضاً التكامل في الأدوار.

وأوضح "الطريقي" أن المركز الوطني للأرصاد منوط به تقديم المعلومة الأرصادية والتنبؤ في حالة الطقس وحالات الإنذار المبكر، وإن الإشكالات التي ظهرت في الماضي تمثلت في عدم وجود تنظيم مناسب للأدوار بين الهواة والهيئة.

وأضاف أن أبواب الهيئة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا الشأن، وأن الهيئة ستسعى لتعزيز التواصل مع الهواة والمهتمين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام: إن الأهمية الكبيرة التي يقوم بها قطاع الأرصاد في نشر معلومات الطقس العامة وتزويد الجهات الرسمية بها خاصة الدفاع المدني وخدمات الملاحة الجوية والبحرية والمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات من الظواهر الجوية الحادة جعلته ضمن أوائل القطاعات المدرجة في برامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.

وأضاف الدكتور "غلام" أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المركز الوطني للأرصاد جاء تماشياً مع التحول الذي تشهده المملكة في جميع المجالات؛ بهدف تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة.

وفي ختام الورشة شارك الحاضرون في لقاء مفتوح مع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وكبار المسؤولين بالهيئة.