فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات
بلغت نسبة التعافي من الفيروس 82.4% والوفيات 0.7%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-02
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:52 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
07:24 PM
فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات
بلغت نسبة التعافي من الفيروس 82.4% والوفيات 0.7%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.