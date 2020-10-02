وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-02 سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 05:52 PM

اخر تعديل 02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 07:24 PM

فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات بلغت نسبة التعافي من الفيروس 82.4% والوفيات 0.7%





A A A





0 مشاركة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.