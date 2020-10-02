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"الصحة": تسجيل 481 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 602 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات

بلغت نسبة التعافي من الفيروس 82.4% والوفيات 0.7%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
05:52 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
07:24 PM

فلسطين تسجل 545 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 3 وفيات

بلغت نسبة التعافي من الفيروس 82.4% والوفيات 0.7%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث وفيات، و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و435 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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