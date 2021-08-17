النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار

الغارات دمّرت المبنى بالكامل

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم "الثلاثاء"، في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار في غرب محافظة نينوى شمال العراق، غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة.

وأوضح مصدر طبي أن حصيلة ضحايا القصف التركي على المستشفى، بلغت ثلاث ضحايا وخمسة جرحى، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى في مدينة سنجار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته بيّن نائب قائمقامية سنجار جلال خلف بسو، أن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات دون طيار دمرت المبنى بالكامل.

من جانبه أفاد مسؤول عسكري عراقي رفيع بأن القصف نفذته طائرات تركية، وأظهرت مقاطع فيديو صورها ناشطون المبنى وقد طاله الدمار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار
سبق

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم "الثلاثاء"، في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار في غرب محافظة نينوى شمال العراق، غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة.

وأوضح مصدر طبي أن حصيلة ضحايا القصف التركي على المستشفى، بلغت ثلاث ضحايا وخمسة جرحى، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى في مدينة سنجار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته بيّن نائب قائمقامية سنجار جلال خلف بسو، أن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات دون طيار دمرت المبنى بالكامل.

من جانبه أفاد مسؤول عسكري عراقي رفيع بأن القصف نفذته طائرات تركية، وأظهرت مقاطع فيديو صورها ناشطون المبنى وقد طاله الدمار.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
07:21 PM

مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار

الغارات دمّرت المبنى بالكامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
544

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم "الثلاثاء"، في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار في غرب محافظة نينوى شمال العراق، غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة.

وأوضح مصدر طبي أن حصيلة ضحايا القصف التركي على المستشفى، بلغت ثلاث ضحايا وخمسة جرحى، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى في مدينة سنجار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته بيّن نائب قائمقامية سنجار جلال خلف بسو، أن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات دون طيار دمرت المبنى بالكامل.

من جانبه أفاد مسؤول عسكري عراقي رفيع بأن القصف نفذته طائرات تركية، وأظهرت مقاطع فيديو صورها ناشطون المبنى وقد طاله الدمار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة