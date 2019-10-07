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"أبل" تطلق خدمة Apple Arcade لأجهزة "ماك"

الشركة: ستوفر أكثر من 100 لعبة بحلول نهاية العام

عقب إطلاق نسخة macOS Catalina Golden Master للمطورين، أصدرت أبل خدمتها Apple Arcade لأجهزة كمبيوتر "ماك" التي تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل؛ إذ يأتى ذلك قبل الإصدار العام لنظام التشغيل MacOS Catalina، والذي من المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكي فتوفر Apple Arcade مجموعة كبيرة من الألعاب مع اشتراك قيمته 4.99 دولار شهريًّا، كما يمكن مشاركته مع ما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة، وبحسب شركة أبل؛ سيكون هناك أكثر من 100 لعبة متوفرة بحلول نهاية العام، مع المزيد من الألعاب القادمة كل شهر.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، أشار التقرير إلى أنه يمكن تشغيل هذه الألعاب على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وApple TV وحواسب ماك التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 13 وiPadOS 13 وtvOS 13 وmacOS Catalina؛ إذ تتم مزامنة كل الأمور على iCloud.

وإذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل macOS Catalina فيمكنك تجربة Apple Arcade ببساطة عن طريق الوصول إلى Mac App Store، كما يمكنك حتى قرن وحدة تحكم PlayStation 4 أو Xbox Wireless لتحسين تجربة الألعاب.

ويتضمن macOS Catalina أيضًا تطبيق موسيقى جديد يحل محل تطبيقات iTunes وPodcasts والتلفزيون، وتحديثات لواجهة Photos، وتطبيق تذكير جديد تمامًا، وسطح مكتب ممتد في Safari، وScreen Time on macOS، وتطبيق "Find My" الجديد.

Apple أبل Apple Arcade ماك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تطلق خدمة Apple Arcade لأجهزة "ماك"
سبق

عقب إطلاق نسخة macOS Catalina Golden Master للمطورين، أصدرت أبل خدمتها Apple Arcade لأجهزة كمبيوتر "ماك" التي تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل؛ إذ يأتى ذلك قبل الإصدار العام لنظام التشغيل MacOS Catalina، والذي من المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكي فتوفر Apple Arcade مجموعة كبيرة من الألعاب مع اشتراك قيمته 4.99 دولار شهريًّا، كما يمكن مشاركته مع ما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة، وبحسب شركة أبل؛ سيكون هناك أكثر من 100 لعبة متوفرة بحلول نهاية العام، مع المزيد من الألعاب القادمة كل شهر.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، أشار التقرير إلى أنه يمكن تشغيل هذه الألعاب على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وApple TV وحواسب ماك التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 13 وiPadOS 13 وtvOS 13 وmacOS Catalina؛ إذ تتم مزامنة كل الأمور على iCloud.

وإذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل macOS Catalina فيمكنك تجربة Apple Arcade ببساطة عن طريق الوصول إلى Mac App Store، كما يمكنك حتى قرن وحدة تحكم PlayStation 4 أو Xbox Wireless لتحسين تجربة الألعاب.

ويتضمن macOS Catalina أيضًا تطبيق موسيقى جديد يحل محل تطبيقات iTunes وPodcasts والتلفزيون، وتحديثات لواجهة Photos، وتطبيق تذكير جديد تمامًا، وسطح مكتب ممتد في Safari، وScreen Time on macOS، وتطبيق "Find My" الجديد.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:28 AM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:06 AM

"أبل" تطلق خدمة Apple Arcade لأجهزة "ماك"

الشركة: ستوفر أكثر من 100 لعبة بحلول نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقب إطلاق نسخة macOS Catalina Golden Master للمطورين، أصدرت أبل خدمتها Apple Arcade لأجهزة كمبيوتر "ماك" التي تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل؛ إذ يأتى ذلك قبل الإصدار العام لنظام التشغيل MacOS Catalina، والذي من المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكي فتوفر Apple Arcade مجموعة كبيرة من الألعاب مع اشتراك قيمته 4.99 دولار شهريًّا، كما يمكن مشاركته مع ما يصل إلى 6 من أفراد الأسرة، وبحسب شركة أبل؛ سيكون هناك أكثر من 100 لعبة متوفرة بحلول نهاية العام، مع المزيد من الألعاب القادمة كل شهر.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية، أشار التقرير إلى أنه يمكن تشغيل هذه الألعاب على أجهزة iPhone وiPad وiPod touch وApple TV وحواسب ماك التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 13 وiPadOS 13 وtvOS 13 وmacOS Catalina؛ إذ تتم مزامنة كل الأمور على iCloud.

وإذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل macOS Catalina فيمكنك تجربة Apple Arcade ببساطة عن طريق الوصول إلى Mac App Store، كما يمكنك حتى قرن وحدة تحكم PlayStation 4 أو Xbox Wireless لتحسين تجربة الألعاب.

ويتضمن macOS Catalina أيضًا تطبيق موسيقى جديد يحل محل تطبيقات iTunes وPodcasts والتلفزيون، وتحديثات لواجهة Photos، وتطبيق تذكير جديد تمامًا، وسطح مكتب ممتد في Safari، وScreen Time on macOS، وتطبيق "Find My" الجديد.

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