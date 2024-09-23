تفاعل نحو ستة آلاف مواطن مع أكبر لوحة جدارية تحت عنوان "همة وطن"، وضعتها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج أمام زوار منتزه ترفيه المملكة بالمحافظة. وكانت كليات الأفلاج قد عرضت، مساء أمس الأحد، لوحة جدارية بطول 30 مترًا تحمل صورتَي الملك وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، طبع عليها ستة آلاف من زوار المنتزه بصماتهم الوطنية؛ اعتزازًا بالوطن وافتخاراً بقيادته الرشيدة. جاء كذلك ضمن الفعاليات التي خصصتها كليات الأفلاج للاحتفاء باليوم الوطني؛ أركان خاصة؛ منها: مرسم للأطفال، وفعالية "بسمة وطن"، وتوزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد؛ للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، وسحب على ثلاثة أجهزة ذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة.

شاهد.. 6 آلاف بصمة وطنية على جدارية كليات الأفلاج مسلّم الهواملة سبق 2019-09-23 تفاعل نحو ستة آلاف مواطن مع أكبر لوحة جدارية تحت عنوان "همة وطن"، وضعتها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج أمام زوار منتزه ترفيه المملكة بالمحافظة.



وكانت كليات الأفلاج قد عرضت، مساء أمس الأحد، لوحة جدارية بطول 30 مترًا تحمل صورتَي الملك وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، طبع عليها ستة آلاف من زوار المنتزه بصماتهم الوطنية؛ اعتزازًا بالوطن وافتخاراً بقيادته الرشيدة.



جاء كذلك ضمن الفعاليات التي خصصتها كليات الأفلاج للاحتفاء باليوم الوطني؛ أركان خاصة؛ منها: مرسم للأطفال، وفعالية "بسمة وطن"، وتوزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد؛ للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، وسحب على ثلاثة أجهزة ذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 06:53 PM

شاهد.. 6 آلاف بصمة وطنية على جدارية كليات الأفلاج بطول 30 مترًا وتحمل صورتَي الملك وسمو ولي عهده الأمين





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تفاعل نحو ستة آلاف مواطن مع أكبر لوحة جدارية تحت عنوان "همة وطن"، وضعتها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج أمام زوار منتزه ترفيه المملكة بالمحافظة.



وكانت كليات الأفلاج قد عرضت، مساء أمس الأحد، لوحة جدارية بطول 30 مترًا تحمل صورتَي الملك وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، طبع عليها ستة آلاف من زوار المنتزه بصماتهم الوطنية؛ اعتزازًا بالوطن وافتخاراً بقيادته الرشيدة.



جاء كذلك ضمن الفعاليات التي خصصتها كليات الأفلاج للاحتفاء باليوم الوطني؛ أركان خاصة؛ منها: مرسم للأطفال، وفعالية "بسمة وطن"، وتوزيع أكثر من ٥٠٠ باقة ورد؛ للتعبير عن الفرح بهذا اليوم، وسحب على ثلاثة أجهزة ذكية وتوزيع أكثر من ١٠٠ جائزة.