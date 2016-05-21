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وزيرة السياحة المصرية: إصابات طفيفة بحادث انفجار أتوبيس سياحي بالجيزة

قالت إن الحافلة كان يستقلها 28 سائحًا وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى

أكدت وزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن حادث انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي أثناء مروره بميدان الرماية في محافظة الجيزة اليوم أسفر عن حدوث إصابات طفيفة، وخدوش لعدد من السائحين الذين كانوا داخل الحافلة.

وقالت وزيرة السياحة المصرية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الحافلة كان يستقلها 28 سائحًا، وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم؛ وذلك حتى يتمكنوا من استكمال رحلتهم في مصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق أمس انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس، يستقله عدد 25 فردًا من جنوب إفريقيا بمنطقة الرماية في الهرم.

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وزيرة السياحة المصرية: إصابات طفيفة بحادث انفجار أتوبيس سياحي بالجيزة
سبق

أكدت وزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن حادث انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي أثناء مروره بميدان الرماية في محافظة الجيزة اليوم أسفر عن حدوث إصابات طفيفة، وخدوش لعدد من السائحين الذين كانوا داخل الحافلة.

وقالت وزيرة السياحة المصرية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الحافلة كان يستقلها 28 سائحًا، وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم؛ وذلك حتى يتمكنوا من استكمال رحلتهم في مصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق أمس انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس، يستقله عدد 25 فردًا من جنوب إفريقيا بمنطقة الرماية في الهرم.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:28 AM

وزيرة السياحة المصرية: إصابات طفيفة بحادث انفجار أتوبيس سياحي بالجيزة

قالت إن الحافلة كان يستقلها 28 سائحًا وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكدت وزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن حادث انفجار عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي أثناء مروره بميدان الرماية في محافظة الجيزة اليوم أسفر عن حدوث إصابات طفيفة، وخدوش لعدد من السائحين الذين كانوا داخل الحافلة.

وقالت وزيرة السياحة المصرية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الحافلة كان يستقلها 28 سائحًا، وتم نقل 3 مصابين منهم إلى المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم؛ وذلك حتى يتمكنوا من استكمال رحلتهم في مصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في وقت سابق أمس انفجار جسم غريب، أدى إلى تهشم زجاج أتوبيس، يستقله عدد 25 فردًا من جنوب إفريقيا بمنطقة الرماية في الهرم.

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