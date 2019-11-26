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بالصور.. رئيس الحرس الملكي يرعى اختتام العام التدريبي 1440هـ ويفتتح الجديد

بحضور "الحمدان" وكبار القادة والضباط.. تم تكريم الوحدات المميزة

رعى رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ حفل اختتام العام التدريبي (1440هـ)، وافتتاح العام التدريبي (1441هـ)، وعقد ملتقى التدريب الثاني لوحدات الحرس الملكي، وتكريم الوحدات المميزة في العام التدريبي المنصرم، وذلك بحضور نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.


وفي بداية الحفل ألقى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، كلمة لفت فيها النظر إلى تطور المنظومة العسكرية والتدريب والتسليح في الحرس الملكي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- مشيرًا إلى أن ما حققته هيئة العمليات خلال العام الماضي يأتي بمتابعة وإشراف من رئيس الحرس الملكي.


بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا بعنوان "العمليات تخطيط وإنجاز".

ثم ألقى رئيس الحرس الملكي كلمة توجيهية بهذه المناسبة، ثم تم تكريم القيادات والوحدات.
عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى.

رئيس الحرس الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. رئيس الحرس الملكي يرعى اختتام العام التدريبي 1440هـ ويفتتح الجديد
سبق

رعى رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ حفل اختتام العام التدريبي (1440هـ)، وافتتاح العام التدريبي (1441هـ)، وعقد ملتقى التدريب الثاني لوحدات الحرس الملكي، وتكريم الوحدات المميزة في العام التدريبي المنصرم، وذلك بحضور نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.


وفي بداية الحفل ألقى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، كلمة لفت فيها النظر إلى تطور المنظومة العسكرية والتدريب والتسليح في الحرس الملكي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- مشيرًا إلى أن ما حققته هيئة العمليات خلال العام الماضي يأتي بمتابعة وإشراف من رئيس الحرس الملكي.


بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا بعنوان "العمليات تخطيط وإنجاز".

ثم ألقى رئيس الحرس الملكي كلمة توجيهية بهذه المناسبة، ثم تم تكريم القيادات والوحدات.
عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:40 PM

بالصور.. رئيس الحرس الملكي يرعى اختتام العام التدريبي 1440هـ ويفتتح الجديد

بحضور "الحمدان" وكبار القادة والضباط.. تم تكريم الوحدات المميزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ حفل اختتام العام التدريبي (1440هـ)، وافتتاح العام التدريبي (1441هـ)، وعقد ملتقى التدريب الثاني لوحدات الحرس الملكي، وتكريم الوحدات المميزة في العام التدريبي المنصرم، وذلك بحضور نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي.


وفي بداية الحفل ألقى رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، كلمة لفت فيها النظر إلى تطور المنظومة العسكرية والتدريب والتسليح في الحرس الملكي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- مشيرًا إلى أن ما حققته هيئة العمليات خلال العام الماضي يأتي بمتابعة وإشراف من رئيس الحرس الملكي.


بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا بعنوان "العمليات تخطيط وإنجاز".

ثم ألقى رئيس الحرس الملكي كلمة توجيهية بهذه المناسبة، ثم تم تكريم القيادات والوحدات.
عقب ذلك بدأت فعاليات الملتقى.

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