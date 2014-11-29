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شاهد.. "أمطار الليل" تُسيل أودية شمال الرياض وتملأ سديْ مشقر وحريملاء

هطولات شملت حريملاء ومرات وشقراء والزلفي والغاط وسدير ومراكزها

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، مساء أمس، شملت: (حريملاء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، وسدير، والغاط، والزلفي، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

ومع الهطولات، امتلأ سد حريملاء، وجرت أودية: (الطيري، ومحارق، والشوكي) جنوب تمير بسدير.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مركزيْ رمداء وأثيثية، جرت على إثرها أودية: (البسيتين، والشمس، والشميسة، والرعن، ووادي السدر، والأوعر، وأبا الصفى، وصماخ، والخريزة).

كما هطلت أمطار متفرقة على المجمعة وسدير جرى على إثرها عدد من الأودية كوادي الكلبي، ووادي المشقر بسدير جنوب غرب المجمعة الذي ملأ سد المشقر غرب المجمعة.

وشملت الأمطار محافظتي الزلفي والغاط، وأجرت الأودية والشعاب في مراكز المحافظتين، أهمها وادي مرخ الشهير.

وتواصل الأمطار الهطول على محافظة شقراء ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم؛ حيث جرت الأودية والشعاب، التي تصب في روضة العكرشية، وملأت جانبها الشرقي.

وجرى وادي العشرة والخليف والريمة في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الوعراء والمنحني والهوبجة والخويشات شمال مركز أشيقر، وامتلأت روضة الهوبجة بأشيقر.

الرياض أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "أمطار الليل" تُسيل أودية شمال الرياض وتملأ سديْ مشقر وحريملاء
سبق

هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، مساء أمس، شملت: (حريملاء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، وسدير، والغاط، والزلفي، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

ومع الهطولات، امتلأ سد حريملاء، وجرت أودية: (الطيري، ومحارق، والشوكي) جنوب تمير بسدير.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مركزيْ رمداء وأثيثية، جرت على إثرها أودية: (البسيتين، والشمس، والشميسة، والرعن، ووادي السدر، والأوعر، وأبا الصفى، وصماخ، والخريزة).

كما هطلت أمطار متفرقة على المجمعة وسدير جرى على إثرها عدد من الأودية كوادي الكلبي، ووادي المشقر بسدير جنوب غرب المجمعة الذي ملأ سد المشقر غرب المجمعة.

وشملت الأمطار محافظتي الزلفي والغاط، وأجرت الأودية والشعاب في مراكز المحافظتين، أهمها وادي مرخ الشهير.

وتواصل الأمطار الهطول على محافظة شقراء ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم؛ حيث جرت الأودية والشعاب، التي تصب في روضة العكرشية، وملأت جانبها الشرقي.

وجرى وادي العشرة والخليف والريمة في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الوعراء والمنحني والهوبجة والخويشات شمال مركز أشيقر، وامتلأت روضة الهوبجة بأشيقر.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:02 PM

شاهد.. "أمطار الليل" تُسيل أودية شمال الرياض وتملأ سديْ مشقر وحريملاء

هطولات شملت حريملاء ومرات وشقراء والزلفي والغاط وسدير ومراكزها

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فلاح الجوفان - الرياض
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هطلت أمطار متفرقة على محافظات شمال مدينة الرياض، مساء أمس، شملت: (حريملاء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، وسدير، والغاط، والزلفي، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

ومع الهطولات، امتلأ سد حريملاء، وجرت أودية: (الطيري، ومحارق، والشوكي) جنوب تمير بسدير.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مركزيْ رمداء وأثيثية، جرت على إثرها أودية: (البسيتين، والشمس، والشميسة، والرعن، ووادي السدر، والأوعر، وأبا الصفى، وصماخ، والخريزة).

كما هطلت أمطار متفرقة على المجمعة وسدير جرى على إثرها عدد من الأودية كوادي الكلبي، ووادي المشقر بسدير جنوب غرب المجمعة الذي ملأ سد المشقر غرب المجمعة.

وشملت الأمطار محافظتي الزلفي والغاط، وأجرت الأودية والشعاب في مراكز المحافظتين، أهمها وادي مرخ الشهير.

وتواصل الأمطار الهطول على محافظة شقراء ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم؛ حيث جرت الأودية والشعاب، التي تصب في روضة العكرشية، وملأت جانبها الشرقي.

وجرى وادي العشرة والخليف والريمة في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الوعراء والمنحني والهوبجة والخويشات شمال مركز أشيقر، وامتلأت روضة الهوبجة بأشيقر.

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