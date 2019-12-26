النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشهراني" يتبرَّع بكليته لابنه لإنهاء معاناة 12 عامًا مع الغسيل الكلوي

خضع للفحوصات اللازمة بـ"تخصصي الرياض".. وتكللت العملية بالنجاح

أنهى مواطن بجدة معاناة ابنه "12 عامًا" مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع له بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد معاناة ابنه مع غسيل الكلى من بداية حياته.

وتفصيلاً، تبرع المواطن "محمد عبدالله بن هندي المنبهي الشهراني" بإحدى كليتيه لابنه "عبدالله"؛ لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي الذي أتعبه كثيرًا طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لفلذة كبده، وخضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشهراني" يتبرَّع بكليته لابنه لإنهاء معاناة 12 عامًا مع الغسيل الكلوي
سبق

أنهى مواطن بجدة معاناة ابنه "12 عامًا" مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع له بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد معاناة ابنه مع غسيل الكلى من بداية حياته.

وتفصيلاً، تبرع المواطن "محمد عبدالله بن هندي المنبهي الشهراني" بإحدى كليتيه لابنه "عبدالله"؛ لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي الذي أتعبه كثيرًا طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لفلذة كبده، وخضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:18 AM

"الشهراني" يتبرَّع بكليته لابنه لإنهاء معاناة 12 عامًا مع الغسيل الكلوي

خضع للفحوصات اللازمة بـ"تخصصي الرياض".. وتكللت العملية بالنجاح

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
1
3,345

أنهى مواطن بجدة معاناة ابنه "12 عامًا" مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع له بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد معاناة ابنه مع غسيل الكلى من بداية حياته.

وتفصيلاً، تبرع المواطن "محمد عبدالله بن هندي المنبهي الشهراني" بإحدى كليتيه لابنه "عبدالله"؛ لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي الذي أتعبه كثيرًا طوال الفترة الماضية.

وقرر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتيه لفلذة كبده، وخضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,486
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,853
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,367

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة