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"القصبي" يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم المركز السعودي للاعتماد

قال: يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد.
وأوضح في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن التنظيم يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالمياً، إذ إن استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة والحصول على الاعتراف الدولي، مؤكداً أن المركز السعودي للاعتماد سيسهم بشكل غير مباشر في تحقيق أربعة أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030 وهي تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
ويتولى المركز وفق التنظيم اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.
ويهدف المركز السعودي للاعتماد إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم المركز السعودي للاعتماد
سبق

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد.
وأوضح في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن التنظيم يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالمياً، إذ إن استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة والحصول على الاعتراف الدولي، مؤكداً أن المركز السعودي للاعتماد سيسهم بشكل غير مباشر في تحقيق أربعة أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030 وهي تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
ويتولى المركز وفق التنظيم اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.
ويهدف المركز السعودي للاعتماد إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
03:44 PM

"القصبي" يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم المركز السعودي للاعتماد

قال: يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد.
وأوضح في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن التنظيم يسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالمياً، إذ إن استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة والحصول على الاعتراف الدولي، مؤكداً أن المركز السعودي للاعتماد سيسهم بشكل غير مباشر في تحقيق أربعة أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030 وهي تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
ويتولى المركز وفق التنظيم اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.
ويهدف المركز السعودي للاعتماد إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

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