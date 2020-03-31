أمريكا سمحت باستخدام أحدهما.. فرنسا تحذر من خطورة علاجات "كورونا"

تؤدي إلى 30 أثراً جانبياً ضاراً.. وأودت بحياة 3 أشخاص

حذّرت الهيئة الفرنسية للأدوية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للعلاجات التي تمّ اختبارها لمرض كوفيد-19، داعيةً إلى عدم استخدامها في أي حال للتطبيب الذاتي، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الثلاثاء).

وبين مدير عام الهيئة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية دومينيك مارتان، أنه جرى الإبلاغ عن حوالى ثلاثين أثراً جانبياً خطيراً وثلاث وفيات، لدى مصابين بـ"كورونا" المستجدّ عولجوا بعقار "بلاكينيل" (هيدروكسي كلوروكوين) وأيضاً بعقار "كاليترا" المضاد للفيروسات القهقرية ويجمع بين مادتي لوبينافير وريتونافير.

وأضاف أنه أُبلغ عن الآثار الجانبية بشكل أساسي في المستشفى والتحاليل جارية للتحقق مما إذا كانت الآثار المسجّلة ناجمة أم لا عن العلاجات التي تلقاها المصابون.

وأوضح أن تناول عقار الهيدروكسي كلوروكوين مقترناً بالمضاد الحيوي أزيتروميسين، يرجّح خطر حصول اضطراب في معدل ضربات القلب ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يحدث أكثر لدى المرضى الذين يعانون من "كوفيد-19" بسبب الاضطرابات في الأيض الناجمة عن هذا المرض.

ووضعت الهيئة تحت المراقبة المشددة منذ حوالى 15 يوماً كل العلاجات التي تم اختبارها لمكافحة كوفيد-19 خصوصاً عندما تُستخدم خارج إطار التجارب السريرية.

وسمحت وزارة الصحة الأمريكية أمس باستخدام كلوروكين وهيدروكسي-كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون للعلاج في المستشفيات.