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السفارة السعودية في الإمارات ترد على هند القاسمي: هذا ما حدث مع صديقتك الأمريكية

قالت في بيان: مع تقبلنا النقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنياً على معلومات صحيحة

ردَّت السفارة السعودية في الإمارات، اليوم، على تغريدات نشرتها الشيخة هند القاسمي؛ تضمنت ما وصفته بـ "التذمر" الوارد حول محاولة صديقتها الأمريكية الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، نافية منع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، ومشدّدة على أن القسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، وكاشفة أن السيدة حصلت على التأشيرة في اليوم نفسه.

تفصيلاً قالت السفارة، في بيان، صدر صباح اليوم: "الشيخة هند بنت فيصل القاسمي؛ الموقرة، تحية طيبة ودعواتنا بعمرة مقبولة لكم ولجميع المعتمرين في هذا الشهر الكريم، بخصوص تغريداتكم المتضمنة تذمركم من التعامل مع صديقتكم الأمريكية التي تقدّمت للحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، وما ذكرتم أنها واجهته، فمما يسوء السفارة في أبوظبي وجميع ممثليها في المملكة في الخارج، أن يستاء أيّ مراجع لها من الخدمات المقدمة".

وأضاف البيان: "ولكننا بعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، نفيد بما يلي:

1 - السيدة الأمريكية راجعت السفارة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 28 مايو في التاسعة صباحاً قبل بدء الدوام الرسمي، وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام.

2- عادت في الساعة العاشرة وخمس دقائق واستقبلها الموظف المختص وتسلّم جوازها وغادرت السفارة في الساعة 11 (ص)، وعادت السيدة في الساعة 2:50 ظهراً وغادرت السفارة الساعة 3:10 بعد عشرين دقيقة ممهوراً بالتأشيرة، وهو ما يحدث مع جميع طلبات التأشيرات المقدمة للسفارة التي يتم إنجازها في اليوم نفسه طالما كانت مستوفية الشروط".

وتابعت السفارة السعودية في بيانها:

3- فيما يتعلق بمنع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، فهذا غير صحيح والقسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، في الوقت المخصّص للمراجعين، وأيّ زيارة للقسم تبيّن ذلك بوضوح.."، لافتة إلى أنه "ومع تقبلنا النقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنياً على معلومات صحيحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في الإمارات ترد على هند القاسمي: هذا ما حدث مع صديقتك الأمريكية
سبق

ردَّت السفارة السعودية في الإمارات، اليوم، على تغريدات نشرتها الشيخة هند القاسمي؛ تضمنت ما وصفته بـ "التذمر" الوارد حول محاولة صديقتها الأمريكية الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، نافية منع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، ومشدّدة على أن القسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، وكاشفة أن السيدة حصلت على التأشيرة في اليوم نفسه.

تفصيلاً قالت السفارة، في بيان، صدر صباح اليوم: "الشيخة هند بنت فيصل القاسمي؛ الموقرة، تحية طيبة ودعواتنا بعمرة مقبولة لكم ولجميع المعتمرين في هذا الشهر الكريم، بخصوص تغريداتكم المتضمنة تذمركم من التعامل مع صديقتكم الأمريكية التي تقدّمت للحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، وما ذكرتم أنها واجهته، فمما يسوء السفارة في أبوظبي وجميع ممثليها في المملكة في الخارج، أن يستاء أيّ مراجع لها من الخدمات المقدمة".

وأضاف البيان: "ولكننا بعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، نفيد بما يلي:

1 - السيدة الأمريكية راجعت السفارة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 28 مايو في التاسعة صباحاً قبل بدء الدوام الرسمي، وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام.

2- عادت في الساعة العاشرة وخمس دقائق واستقبلها الموظف المختص وتسلّم جوازها وغادرت السفارة في الساعة 11 (ص)، وعادت السيدة في الساعة 2:50 ظهراً وغادرت السفارة الساعة 3:10 بعد عشرين دقيقة ممهوراً بالتأشيرة، وهو ما يحدث مع جميع طلبات التأشيرات المقدمة للسفارة التي يتم إنجازها في اليوم نفسه طالما كانت مستوفية الشروط".

وتابعت السفارة السعودية في بيانها:

3- فيما يتعلق بمنع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، فهذا غير صحيح والقسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، في الوقت المخصّص للمراجعين، وأيّ زيارة للقسم تبيّن ذلك بوضوح.."، لافتة إلى أنه "ومع تقبلنا النقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنياً على معلومات صحيحة".

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:40 PM

السفارة السعودية في الإمارات ترد على هند القاسمي: هذا ما حدث مع صديقتك الأمريكية

قالت في بيان: مع تقبلنا النقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنياً على معلومات صحيحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
19,951

ردَّت السفارة السعودية في الإمارات، اليوم، على تغريدات نشرتها الشيخة هند القاسمي؛ تضمنت ما وصفته بـ "التذمر" الوارد حول محاولة صديقتها الأمريكية الحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، نافية منع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، ومشدّدة على أن القسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، وكاشفة أن السيدة حصلت على التأشيرة في اليوم نفسه.

تفصيلاً قالت السفارة، في بيان، صدر صباح اليوم: "الشيخة هند بنت فيصل القاسمي؛ الموقرة، تحية طيبة ودعواتنا بعمرة مقبولة لكم ولجميع المعتمرين في هذا الشهر الكريم، بخصوص تغريداتكم المتضمنة تذمركم من التعامل مع صديقتكم الأمريكية التي تقدّمت للحصول على تأشيرة زيارة للمملكة، وما ذكرتم أنها واجهته، فمما يسوء السفارة في أبوظبي وجميع ممثليها في المملكة في الخارج، أن يستاء أيّ مراجع لها من الخدمات المقدمة".

وأضاف البيان: "ولكننا بعد مراجعة الأقسام كافة، وتسجيلات الكاميرات، نفيد بما يلي:

1 - السيدة الأمريكية راجعت السفارة للمرة الأولى يوم الثلاثاء 28 مايو في التاسعة صباحاً قبل بدء الدوام الرسمي، وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام.

2- عادت في الساعة العاشرة وخمس دقائق واستقبلها الموظف المختص وتسلّم جوازها وغادرت السفارة في الساعة 11 (ص)، وعادت السيدة في الساعة 2:50 ظهراً وغادرت السفارة الساعة 3:10 بعد عشرين دقيقة ممهوراً بالتأشيرة، وهو ما يحدث مع جميع طلبات التأشيرات المقدمة للسفارة التي يتم إنجازها في اليوم نفسه طالما كانت مستوفية الشروط".

وتابعت السفارة السعودية في بيانها:

3- فيما يتعلق بمنع دخولها بسبب عدم وجود سيدة، فهذا غير صحيح والقسم القنصلي يستقبل الجميع، سادة وسيدات، في الوقت المخصّص للمراجعين، وأيّ زيارة للقسم تبيّن ذلك بوضوح.."، لافتة إلى أنه "ومع تقبلنا النقد الهادف إلا أننا نتمنى أن يكون مبنياً على معلومات صحيحة".

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