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مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًا

شهدت انحسارًا لأعداد المشاركين باعتبارها بيئة مناسبة لانتشار كورونا

شهدت صالات الجيم الرياضية في العاصمة المقدسة انحسارًا حادًا في أعداد المشاركين، الاثنين، وذلك في اتباع لتوجيهات الجهات ذات العلاقة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً.. طالب عددٌ من المشتركين عبر "سبق" الأندية الرياضية بأن تعلق هذه الأندية اشتراكاتهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ومنع استخدام أجهزة البصمة في الدخول للأندية والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم، مطالبين بوضع معقمات أكثر في الممرات.

وتشهد الأندية الرياضية تجمعات كبيرة للشباب وعرضة لانتقال الفيروس في مثل هذه البيئة من خلال المسابح وحمامات السونا والجاكوزي.

صالات الجيم الرياضية البصمة فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًا
سبق

شهدت صالات الجيم الرياضية في العاصمة المقدسة انحسارًا حادًا في أعداد المشاركين، الاثنين، وذلك في اتباع لتوجيهات الجهات ذات العلاقة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً.. طالب عددٌ من المشتركين عبر "سبق" الأندية الرياضية بأن تعلق هذه الأندية اشتراكاتهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ومنع استخدام أجهزة البصمة في الدخول للأندية والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم، مطالبين بوضع معقمات أكثر في الممرات.

وتشهد الأندية الرياضية تجمعات كبيرة للشباب وعرضة لانتقال الفيروس في مثل هذه البيئة من خلال المسابح وحمامات السونا والجاكوزي.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:56 AM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:07 AM

مكة.. صالات رياضية تستخدم البصمة ومطالبات بتعليق نشاطاتها احترازيًا

شهدت انحسارًا لأعداد المشاركين باعتبارها بيئة مناسبة لانتشار كورونا

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
186

شهدت صالات الجيم الرياضية في العاصمة المقدسة انحسارًا حادًا في أعداد المشاركين، الاثنين، وذلك في اتباع لتوجيهات الجهات ذات العلاقة والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات البشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلاً.. طالب عددٌ من المشتركين عبر "سبق" الأندية الرياضية بأن تعلق هذه الأندية اشتراكاتهم كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ومنع استخدام أجهزة البصمة في الدخول للأندية والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم، مطالبين بوضع معقمات أكثر في الممرات.

وتشهد الأندية الرياضية تجمعات كبيرة للشباب وعرضة لانتقال الفيروس في مثل هذه البيئة من خلال المسابح وحمامات السونا والجاكوزي.

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