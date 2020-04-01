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"التجارة" تشهِّر بصاحب مركز يبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بصاحب مركز بيع إطارات وزيوت السيارات إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود الوزارة لضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة مركز بيع إطارات وزيوت السيارات الغش التجاري المحكمة الجزائية بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بصاحب مركز يبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة بصاحب مركز بيع إطارات وزيوت السيارات إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود الوزارة لضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:59 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:01 AM

"التجارة" تشهِّر بصاحب مركز يبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
15,742

شهرت وزارة التجارة بصاحب مركز بيع إطارات وزيوت السيارات إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود الوزارة لضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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