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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

"سناب شات" يُعلق حساب "ترامب" لأجل غير مسمى

بعد قرار مماثل من إدارتي "فيسبوك" و"تويتر"

قررت إدارة تطبيق "سناب شات" تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لأجل غير مسمى، وذلك بعد خطوات مماثلة من تطبيقات أخرى ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول بالتزامن مع جلسة الكونغرس الأمريكي للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" عن متحدث باسم "سناب شات" قوله: "إن الشركة قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية".

وسبق أن اتخذت إدارات تطبيقي "تويتر" و"فيسبوك"، إجراءات مماثلة ضد حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما أزال "تويتر" 3 تغريدات لـ"ترامب"؛ نتيجة أعمال العنف في واشنطن.

ومنذ بداية الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر من العام الماضي، عملت حسابات على مواقع التواصل لتقييد تغريدات وتدوينات للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد تكرار مزاعمه حول تزوير الانتخابات.

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"سناب شات" يُعلق حساب "ترامب" لأجل غير مسمى
سبق

قررت إدارة تطبيق "سناب شات" تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لأجل غير مسمى، وذلك بعد خطوات مماثلة من تطبيقات أخرى ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول بالتزامن مع جلسة الكونغرس الأمريكي للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" عن متحدث باسم "سناب شات" قوله: "إن الشركة قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية".

وسبق أن اتخذت إدارات تطبيقي "تويتر" و"فيسبوك"، إجراءات مماثلة ضد حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما أزال "تويتر" 3 تغريدات لـ"ترامب"؛ نتيجة أعمال العنف في واشنطن.

ومنذ بداية الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر من العام الماضي، عملت حسابات على مواقع التواصل لتقييد تغريدات وتدوينات للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد تكرار مزاعمه حول تزوير الانتخابات.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
06:36 PM

"سناب شات" يُعلق حساب "ترامب" لأجل غير مسمى

بعد قرار مماثل من إدارتي "فيسبوك" و"تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت إدارة تطبيق "سناب شات" تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لأجل غير مسمى، وذلك بعد خطوات مماثلة من تطبيقات أخرى ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول بالتزامن مع جلسة الكونغرس الأمريكي للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" عن متحدث باسم "سناب شات" قوله: "إن الشركة قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات التي يشنها على المؤسسات الديمقراطية".

وسبق أن اتخذت إدارات تطبيقي "تويتر" و"فيسبوك"، إجراءات مماثلة ضد حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما أزال "تويتر" 3 تغريدات لـ"ترامب"؛ نتيجة أعمال العنف في واشنطن.

ومنذ بداية الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر من العام الماضي، عملت حسابات على مواقع التواصل لتقييد تغريدات وتدوينات للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد تكرار مزاعمه حول تزوير الانتخابات.

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