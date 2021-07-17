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"منى" تحتضن ضيوف الرحمن في أولى ليالي الحج

بعد أدائهم طواف القدوم بسهولة ويسر

يحتضن مشعر منى في هذا المساء، حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة وفق الرحلات المجدولة التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة تسكين ضيوف الرحمن في مقرات سكنهم بمشعر منى؛ لهذا المساء، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بعد أن أدّوا طواف القدوم بكل يسر وسهولة.

وبحسب الخطة التي حددتها وزارة الحج؛ فإن حجاج بيت الله الحرام سيصلون إلى مشعر منى في يومين؛ السابع والثامن؛ فيما يكتمل تواجد ضيوف الرحمن غدًا في مشعر منى لقضاء يوم التروية.

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منى" تحتضن ضيوف الرحمن في أولى ليالي الحج
سبق

يحتضن مشعر منى في هذا المساء، حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة وفق الرحلات المجدولة التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة تسكين ضيوف الرحمن في مقرات سكنهم بمشعر منى؛ لهذا المساء، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بعد أن أدّوا طواف القدوم بكل يسر وسهولة.

وبحسب الخطة التي حددتها وزارة الحج؛ فإن حجاج بيت الله الحرام سيصلون إلى مشعر منى في يومين؛ السابع والثامن؛ فيما يكتمل تواجد ضيوف الرحمن غدًا في مشعر منى لقضاء يوم التروية.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:23 PM

"منى" تحتضن ضيوف الرحمن في أولى ليالي الحج

بعد أدائهم طواف القدوم بسهولة ويسر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,196

يحتضن مشعر منى في هذا المساء، حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة وفق الرحلات المجدولة التي حددتها وزارة الحج والعمرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة تسكين ضيوف الرحمن في مقرات سكنهم بمشعر منى؛ لهذا المساء، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بعد أن أدّوا طواف القدوم بكل يسر وسهولة.

وبحسب الخطة التي حددتها وزارة الحج؛ فإن حجاج بيت الله الحرام سيصلون إلى مشعر منى في يومين؛ السابع والثامن؛ فيما يكتمل تواجد ضيوف الرحمن غدًا في مشعر منى لقضاء يوم التروية.

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