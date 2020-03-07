النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يواصل تمدده في ألمانيا.. والإصابات تصل إلى 684

تسجيل 45 حالة جديدة أمس

ذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع صباح اليوم (السبت) إلى 684 شخصاً بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مساء أمس.

وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد، حيث سجلت ولاية نورد راين فستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المئة حالة في كل من بافاريا وبادن-فورتمبيرج التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يواصل تمدده في ألمانيا.. والإصابات تصل إلى 684
سبق

ذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع صباح اليوم (السبت) إلى 684 شخصاً بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مساء أمس.

وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد، حيث سجلت ولاية نورد راين فستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المئة حالة في كل من بافاريا وبادن-فورتمبيرج التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:25 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:51 PM

"كورونا" يواصل تمدده في ألمانيا.. والإصابات تصل إلى 684

تسجيل 45 حالة جديدة أمس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
184

ذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع صباح اليوم (السبت) إلى 684 شخصاً بعد تسجيل 45 حالة إصابة جديدة مساء أمس.

وتتركز الحالات في غرب وجنوب البلاد، حيث سجلت ولاية نورد راين فستفاليا 364 حالة إصابة إلى جانب ما يربو على المئة حالة في كل من بافاريا وبادن-فورتمبيرج التي ظهرت بها أول حالات إصابة في البلاد، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,046
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,187

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة