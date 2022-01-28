النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا للمدينة بأمطار وسيول.. وتحذِّر هذه الأماكن بمكة

تشمل العلا والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، وزادت منطقة مكة المكرمة بتنبيه جديد حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف ومكة المكرمة وبحرة والجموم وهدى الشام وملكان وجدة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ7.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا للمدينة بأمطار وسيول.. وتحذِّر هذه الأماكن بمكة
سبق

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، وزادت منطقة مكة المكرمة بتنبيه جديد حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف ومكة المكرمة وبحرة والجموم وهدى الشام وملكان وجدة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ7.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:14 AM

"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا للمدينة بأمطار وسيول.. وتحذِّر هذه الأماكن بمكة

تشمل العلا والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,970

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، وزادت منطقة مكة المكرمة بتنبيه جديد حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف ومكة المكرمة وبحرة والجموم وهدى الشام وملكان وجدة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ7.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,910
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,590
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,661
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,649

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة