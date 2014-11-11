الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة
يقام خلال الفترة من 8-12 يناير
أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.
وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".
الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-11
أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.
وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:22 PM
الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة
أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.
وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".