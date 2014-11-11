النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة

يقام خلال الفترة من 8-12 يناير

أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.

وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة ‫#السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

السوبر الأسباني رئيس الهيئة العامة للرياضة #السوبر_الإسباني_في_السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.

وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة ‫#السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:22 PM

الفيصل: استضافة الأحداث العالمية يتواصل .. "السوبر الأسباني" في المملكة

يقام خلال الفترة من 8-12 يناير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,195

أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة السوبر الإسباني.

وكتب مغرداً: "استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، يسعدني الإعلان عن إقامة ‫#السوبر_الإسباني_في_السعودية، والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد - برشلونة - فالنسيا - أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,174
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,552
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,842

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة