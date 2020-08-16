النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال أسبوع.. أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 86 ألف طن من النفايات

ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري"

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع 73,611 طنا من النفايات و 12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال أسبوع.. أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 86 ألف طن من النفايات
سبق

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع 73,611 طنا من النفايات و 12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:58 PM

خلال أسبوع.. أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 86 ألف طن من النفايات

ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
1
72

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك ضمن جهود الأمانة والبلديات التابعة لتنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع 73,611 طنا من النفايات و 12,500 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال أسبوع، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها للقضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة