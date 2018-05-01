النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العودة" فنان تشكيلي يزين حدائق وجداريات القريات برسوماته لمعالجة التشوُّه البصري

أمير الجوف وجَّه جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة

هادي العودة فنان تشكيلي، يُعد أول سعودي يرسم بالأماكن العامة تطوعًا لمعالجه التشوُّه البصري. وقد زين برسوماته حدائق وجداريات في محافظة القريات.

وشارك "العودة" بأكبر لوحة تشكيلية ‫(جدار بلدية القريات)، وهي لوحة تكعيبية، تعبِّر برموز فنية عن مبانٍ وأشكال هندسية ومعدات لقسم الحركة.

وكان أمير الجوف قد وجَّه رئيس جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم. كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العودة" فنان تشكيلي يزين حدائق وجداريات القريات برسوماته لمعالجة التشوُّه البصري
سبق

هادي العودة فنان تشكيلي، يُعد أول سعودي يرسم بالأماكن العامة تطوعًا لمعالجه التشوُّه البصري. وقد زين برسوماته حدائق وجداريات في محافظة القريات.

وشارك "العودة" بأكبر لوحة تشكيلية ‫(جدار بلدية القريات)، وهي لوحة تكعيبية، تعبِّر برموز فنية عن مبانٍ وأشكال هندسية ومعدات لقسم الحركة.

وكان أمير الجوف قد وجَّه رئيس جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم. كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
01:28 AM

"العودة" فنان تشكيلي يزين حدائق وجداريات القريات برسوماته لمعالجة التشوُّه البصري

أمير الجوف وجَّه جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة

A A A
مهنا التميمي - القريات
5
14,712

هادي العودة فنان تشكيلي، يُعد أول سعودي يرسم بالأماكن العامة تطوعًا لمعالجه التشوُّه البصري. وقد زين برسوماته حدائق وجداريات في محافظة القريات.

وشارك "العودة" بأكبر لوحة تشكيلية ‫(جدار بلدية القريات)، وهي لوحة تكعيبية، تعبِّر برموز فنية عن مبانٍ وأشكال هندسية ومعدات لقسم الحركة.

وكان أمير الجوف قد وجَّه رئيس جمعية الثقافة والفنون بالاهتمام بالمبدعين من أبناء المنطقة في كل المجالات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والأمسيات والليالي الثقافية، مع التركيز على إبراز ما تمتلكه المنطقة من إرث حضاري وثقافي منذ القدم. كما أكد الأمير دعمه لبرامج وفعاليات الجمعية.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,347
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,008
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,144
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,269

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة