النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على 8 وافدين تورّطوا بتهيئة منزل بالرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال

تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات لإحالتهم للنيابة العامة

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثمانية وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الثالث والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي الديرة وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (45) ألف شريحة لعددٍ من الشركات، وأكثر من (100) ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و(145) جهاز جوال و(27) جهاز قارئ بصمة، و(5) أجهزة حاسب آلي.

وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على 8 وافدين تورّطوا بتهيئة منزل بالرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال
سبق

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثمانية وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الثالث والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي الديرة وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (45) ألف شريحة لعددٍ من الشركات، وأكثر من (100) ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و(145) جهاز جوال و(27) جهاز قارئ بصمة، و(5) أجهزة حاسب آلي.

وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:05 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:19 AM

القبض على 8 وافدين تورّطوا بتهيئة منزل بالرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال

تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات لإحالتهم للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
15
7,252

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثمانية وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الثالث والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي الديرة وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (45) ألف شريحة لعددٍ من الشركات، وأكثر من (100) ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و(145) جهاز جوال و(27) جهاز قارئ بصمة، و(5) أجهزة حاسب آلي.

وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة