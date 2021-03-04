"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة Game Mode

كشفت سرعات الوصول لأشهر الألعاب الإلكترونية

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة Game Mode، بهدف دعم قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة من خلال تحسين تجربة المستخدم وجودة الاتصال للألعاب الإلكترونية، وتقديم مبادرات نوعية تركز على تطوير هذا القطاع، من بينها إطلاق جائزة ربعية للمشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى إصدار تقارير ربعية تقارن زمن الاستجابة بين مقدمي الخدمات لأشهر الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وتستعرض تلك التقارير أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، وتقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.

و كشف التقرير الربعي الأول عن تصدر شركة "موبايلي" قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite "فورت نايت" بعد تسجيلها معدل 21 ملي ثانية كزمن للاستجابة، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، وزين، وشركة الاتصالات السعودية STC.

فيما تصدرت شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA "فيفا" مسجلةً 29 ملي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها مرتبةً شركات: الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، ومن ثم شركة الاتصالات المتكاملة.

وتحدث التقرير الربعي الصادر عن "هيئة الاتصالات" عن تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends "آبيكس ليندز" بعد تسجيلها 24 ملي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، وزين، وأخيرًا شركة الاتصالات السعودية STC .

في الوقت الذي تصدرت فيه كلٌ من شركة "موبايلي وزين" لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends "ليج أف ليندز" بعد تسجيلهما لمتوسط استجابة يصل إلى 86 ملي ثانية، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية في المركز الثاني بـ 95 ملي ثانية في اللعبة ذاتها، وأخيرًا شركة الاتصالات المتكاملة مسجلةً 97 ملي ثانية كمعدل زمن للاستجابة.

وفي آخر الألعاب المرصودة في التقرير الربعي لـ"هيئة الاتصالات" لمعدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخدامًا في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة Dota 2 "دوتا 2" بـ 21 ملي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، وموبايلي، وأخيرًا شركة الاتصالات السعودية STC.

تأتي مبادرة Game Mode في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.