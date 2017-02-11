النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالمية

استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.

مدير السجون بمنطقة الرياض الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالمية
سبق

استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:32 PM

إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
355

استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,155
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,630

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة