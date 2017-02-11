إدارة "سجون الرياض" تستقبل وفد الندوة العالمية

استقبل مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإٍسلامي والوفد المرافق له. واستمع إلى جهود الندوة في مجال البرامج الشبابية والتنموية، وثمن دورها وتعاونها مع إدارة السجون في الارتقاء بالنزلاء من خلال برامجها الهادفة التي تحصن الشباب من الأفكار والتيارات المنحرفة.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ودورها نحو نزلاء السجون وفوائد وثمار التعاون المشترك مع إدارتها في العديد من الفعاليات والملتقيات الصيفية التربوية والترفيهية والثقافية التي تؤهل النزلاء لممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.