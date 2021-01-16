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"مبنى ضيافة قمة الجبل".. بلدية غميقة تبرر إنشاءه: بديل القديم وبمليون ويزيد!

فيما تمت سفلتة وإنارة الطريق المؤدي إليه تفتقر طرق داخلية بقرى عدة إلى الخدمات

برّرت بلدية غميقة بمحافظة الليث، إبدال مبنى ضيافتها القديم بآخر جديد يعتلي أحد قمم الجبال خارج النطاق العمراني وفي الهواء الطلق، إلى أن القديم مساحته صغيرة، ويحتاج إلى صيانة.

وأوضح رئيس بلدية غميقة بمحافظة الليث المهندس عبدالله بن شامي السيد، أن البلدية شرعت في إنشاء مبنى الضيافة بمبلغ وقدره (1302205) ريال وبمساحة إجمالية تقدّر بـ1704 م2، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يحتوي على مكتب إداري وصالة اجتماعات وصالة أخرى للاستقبال بمنافعها.

وعن صالة الضيافة القديمة التي تتخذ من مقر البلدية مكاناً لها، أفاد "السيد" أن صالة الضيافة السابقة صغيرة جداً وبحاجة إلى صيانة.

وكان عدد من المواطنين تساءلوا عن المبنى الجديد الذي شيّدته بلدية غميقة في وقتٍ وجيز، ويعتلي قمة أحد الجبال الواقع قبل مدخل المركز بقرابة الثلاثة كيلومترات، حيث تم سفلتة وإنارة الطريق المؤدي إليه، بالرغم من أن الطرق الداخلية لعدد من القرى الواقعة داخل نطاق البلدية عبارة عن تراب وغير مسفلتة منذ سنوات، وتفتقر للإنارة وسط مطالبات الأهالي بالاهتمام بقراهم.

بلدية غميقة محافظة الليث إنشاء مبنى الضيافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مبنى ضيافة قمة الجبل".. بلدية غميقة تبرر إنشاءه: بديل القديم وبمليون ويزيد!
سبق

برّرت بلدية غميقة بمحافظة الليث، إبدال مبنى ضيافتها القديم بآخر جديد يعتلي أحد قمم الجبال خارج النطاق العمراني وفي الهواء الطلق، إلى أن القديم مساحته صغيرة، ويحتاج إلى صيانة.

وأوضح رئيس بلدية غميقة بمحافظة الليث المهندس عبدالله بن شامي السيد، أن البلدية شرعت في إنشاء مبنى الضيافة بمبلغ وقدره (1302205) ريال وبمساحة إجمالية تقدّر بـ1704 م2، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يحتوي على مكتب إداري وصالة اجتماعات وصالة أخرى للاستقبال بمنافعها.

وعن صالة الضيافة القديمة التي تتخذ من مقر البلدية مكاناً لها، أفاد "السيد" أن صالة الضيافة السابقة صغيرة جداً وبحاجة إلى صيانة.

وكان عدد من المواطنين تساءلوا عن المبنى الجديد الذي شيّدته بلدية غميقة في وقتٍ وجيز، ويعتلي قمة أحد الجبال الواقع قبل مدخل المركز بقرابة الثلاثة كيلومترات، حيث تم سفلتة وإنارة الطريق المؤدي إليه، بالرغم من أن الطرق الداخلية لعدد من القرى الواقعة داخل نطاق البلدية عبارة عن تراب وغير مسفلتة منذ سنوات، وتفتقر للإنارة وسط مطالبات الأهالي بالاهتمام بقراهم.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
11:18 AM

"مبنى ضيافة قمة الجبل".. بلدية غميقة تبرر إنشاءه: بديل القديم وبمليون ويزيد!

فيما تمت سفلتة وإنارة الطريق المؤدي إليه تفتقر طرق داخلية بقرى عدة إلى الخدمات

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عبدالرزاق البجالي - الليث
4
1,929

برّرت بلدية غميقة بمحافظة الليث، إبدال مبنى ضيافتها القديم بآخر جديد يعتلي أحد قمم الجبال خارج النطاق العمراني وفي الهواء الطلق، إلى أن القديم مساحته صغيرة، ويحتاج إلى صيانة.

وأوضح رئيس بلدية غميقة بمحافظة الليث المهندس عبدالله بن شامي السيد، أن البلدية شرعت في إنشاء مبنى الضيافة بمبلغ وقدره (1302205) ريال وبمساحة إجمالية تقدّر بـ1704 م2، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يحتوي على مكتب إداري وصالة اجتماعات وصالة أخرى للاستقبال بمنافعها.

وعن صالة الضيافة القديمة التي تتخذ من مقر البلدية مكاناً لها، أفاد "السيد" أن صالة الضيافة السابقة صغيرة جداً وبحاجة إلى صيانة.

وكان عدد من المواطنين تساءلوا عن المبنى الجديد الذي شيّدته بلدية غميقة في وقتٍ وجيز، ويعتلي قمة أحد الجبال الواقع قبل مدخل المركز بقرابة الثلاثة كيلومترات، حيث تم سفلتة وإنارة الطريق المؤدي إليه، بالرغم من أن الطرق الداخلية لعدد من القرى الواقعة داخل نطاق البلدية عبارة عن تراب وغير مسفلتة منذ سنوات، وتفتقر للإنارة وسط مطالبات الأهالي بالاهتمام بقراهم.

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