"مطارات جدة" تبدأ نقل رحلات الخطوط المغربية والماليزية إلى الصالة 1

تعد بمنزلة مطار جديد قادر على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين

تبدأ شركة مطارات جدة، غداً الأربعاء، بنقل جميع رحلات الخطوط الجوية الملكية المغربية والخطوط الجوية الماليزية من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1، وذلك وفقاً لما ورد في حساب المطار على تويتر.

وبدأت شركة مطارات جدة، بالنقل التدريجي لشركات الطيران من الصالات القديمة إلى الصالة رقم 1 التي تعد بمنزلة مطار جديد يقدم أفضل الخدمات للمسافرين ومرتادي المطار، ويستوعب 94 طائرة في وقت واحد من خلال البوابات المرتبطة بجسور نقل الركاب من وإلى الطائرة.