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بمواجهة كوريا الجنوبية.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماليزيا

يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عاماً غداً الثلاثاء معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" في ختام معسكره منتخب كوريا الجنوبية في الرابعة مساء بتوقيت ماليزيا (الحادية عشرة صباحاً بتوقيت المملكة)، على ملعب ميرديكا بمدينة كوالالمبور.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مران تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة مصغرة تخللها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجوميًا.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي تحت 23 عاماً ماليزيا كأس آسيا تحت 23 عاماً تايلاند دورة الألعاب الأولمبية طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمواجهة كوريا الجنوبية.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماليزيا
سبق

يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عاماً غداً الثلاثاء معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" في ختام معسكره منتخب كوريا الجنوبية في الرابعة مساء بتوقيت ماليزيا (الحادية عشرة صباحاً بتوقيت المملكة)، على ملعب ميرديكا بمدينة كوالالمبور.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مران تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة مصغرة تخللها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجوميًا.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
11:26 PM

بمواجهة كوريا الجنوبية.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكر ماليزيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عاماً غداً الثلاثاء معسكره الإعدادي بماليزيا والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" في ختام معسكره منتخب كوريا الجنوبية في الرابعة مساء بتوقيت ماليزيا (الحادية عشرة صباحاً بتوقيت المملكة)، على ملعب ميرديكا بمدينة كوالالمبور.

على الصعيد الميداني، أدى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مران تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة مصغرة تخللها مران على الكرات الثابتة دفاعياً وهجوميًا.

يذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

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