النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 507 إصابات

وزيرة الصحة: تشكّل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمُخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

ووفق وكالة أنباء "معًا"؛ فإن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، وتشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي في الوطن.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 507 إصابات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمُخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

ووفق وكالة أنباء "معًا"؛ فإن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، وتشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي في الوطن.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
06:26 PM

فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 507 إصابات

وزيرة الصحة: تشكّل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
13

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمُخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

ووفق وكالة أنباء "معًا"؛ فإن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، وتشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي في الوطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,770

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة