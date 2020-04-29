فلسطين.. 6 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 507 إصابات

وزيرة الصحة: تشكّل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن الحالات الجديدة توزعت كالآتي: حالة في العبيدية ببيت لحم لمُخالط لشقيقه الممرض، وإصابتان في شعفاط، وإصابة في العيسوية، وإصابة في بيت صفافا، وإصابة في الطور.

ووفق وكالة أنباء "معًا"؛ فإن عدد الحالات المصابة بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 507، وتشكل محافظة القدس ما نسبته 64% من الحالات الموجودة في فلسطين، مضيفة أن هناك حالة انتكاسة في المحافظات الجنوبية، و9 حالات بين صفوف الكادر الطبي في الوطن.