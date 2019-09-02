النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط ينخفض على وقع جولة جديدة في الحرب التجارية بين أمريكا والصين

وسط مخاوف من تعرُّض النمو العالمي لمزيد من الضرر وتقلُّص حجم الطلب

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها؛ ما أثار مخاوف من أن يعرّض ذلك النمو العالمي لمزيدٍ من الضرر ويقلّص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً، أو 0.7 بالمئة؛ ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز" هبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث؛ فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية.

ورداً على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وقال ترامب؛ إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط ينخفض على وقع جولة جديدة في الحرب التجارية بين أمريكا والصين
سبق

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها؛ ما أثار مخاوف من أن يعرّض ذلك النمو العالمي لمزيدٍ من الضرر ويقلّص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً، أو 0.7 بالمئة؛ ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز" هبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث؛ فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية.

ورداً على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وقال ترامب؛ إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:41 AM

النفط ينخفض على وقع جولة جديدة في الحرب التجارية بين أمريكا والصين

وسط مخاوف من تعرُّض النمو العالمي لمزيد من الضرر وتقلُّص حجم الطلب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
946

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها؛ ما أثار مخاوف من أن يعرّض ذلك النمو العالمي لمزيدٍ من الضرر ويقلّص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتاً، أو 0.7 بالمئة؛ ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش.

ووفق "رويترز" هبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث؛ فضلاً عن أنواع كثيرة من الأحذية.

ورداً على ذلك، شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وقال ترامب؛ إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,341
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,271
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,624

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة