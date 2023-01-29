مدير "تعليم الأفلاج": الوطن في حاجة لكل أبنائه خاصة المتفوقين منهم

في حفل أقيم صباح اليوم لتكريم المتميزين بمرحلتيْ المتوسطة والثانوية

تصوير: عبدالمجيد آل سهل: احتفل "تعليم الأفلاج"، صباح اليوم الثلاثاء، بطلابه المتفوقين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة ومساعديه، وعدد من القيادات التربوية والإدارية والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور.

وتَضَمّن الحفلُ عدداً من الفقرات المتنوعة، وجذبت فقرة أحد طلاب التربية الخاصة "ذوي الهمم" الأنظار بعد خروجه على مسرح الإدارة وأمام الحضور؛ معرباً عن سعادته بمواصلة تعليمه والاحتفاء به في حفل التكريم مع زملائه المتفوقين.

وثمّن الطالب لمدير التعليم، افتتاح القسم السمعي بـ"تعليم الأفلاج"، ثم صفق له الحضور والتقطوا معه الصور التذكارية.

وقال "آل مغيرة" في كلمته: التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إيماناً منهما بقيمة الإنسان وأنه الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية التي هدفها وغايتها الإنسان، وأن هذه التنمية لا تتحقق إلا من خلال طالب يكتسب جملةً من المعارف والمهارات.

وأضاف: ركزت الوزارة -خلال الفترة الماضية- على تحصيل الطلاب وتحفيز الميدان التعليمي؛ لبذل كل الجهود من أجل تحقيق مستويات عالية ومتقدمة في التحصيل الدراسي والتفوق.

وتابع: استوعب الميدان هذا التوجه، وحرص على أن تكون ممارساته نوعية تصب في مصلحة الطالب لتحقيق طموحاته المستقبلية بما يعود بالنفع على الوطن الغالي من هذه القدرات وهذه الكفاءات.

وقال "آل مغيرة": التفوق الدراسي نعمة من النعم التي أنعم الله بها على الطلاب، وهذه النعمة تستحق الشكر من الطالب نفسه ومن ولي أمره أيضاً؛ لأن التفوق الدراسي سبيل لنجاح الطالب في حياته وراحته المستقبلية وسروره.

وأضاف: عندما نحتفل بأبنائنا الطلاب المتفوقين بإدارة التعليم؛ ندرك أن هذا الاحتفاء جزء بسيط مما يقدم لهذه النخبة من الطلاب المتميزين وهم يستحقون كل المساندة.

ووجه "آل مغيرة" رسائل تربوية للطلاب المتفوقين قال فيها: من حقكم علينا أن نقدم لكم تعليماً عالي المستوى، وأن نعزز فرص النجاح لكم، وأن نتشارك معكم ومع أسركم في تعزيز قيمة الانضباط والعمل الجاد، ومن حقنا عليكم أن تواصلوا النجاح والتفوق وتكونوا نموذجاً يُحتذى به ومشرفاً في خدمة الدين والوطن.

وأضاف: الوطن بحاجة لجميع أبنائه؛ ولكنه بحاجة أكبر للمتفوقين منهم.

وقدّم الشكر للطلاب على حرصهم وتفوقهم، كما ثمّن لأولياء الأمور الحرص والمتابعة، وشكر قسم التوجيه والإرشاد على تنظيم هذا الاحتفاء، وأشاد بدور قادة المدارس ومعلميها والمرشدين الطلابيين في تسخير جُل وقتهم لخدمة الطلاب جميعاً، وخصصوا جزءاً من وقتهم لخدمة المتفوقين.

واختتم الحفلَ بتكريم المشاركين والداعمين، والتقطت الصور التذكارية للطلاب مع مدير التعليم ومع أولياء أمورهم وزملائهم.