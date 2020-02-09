"الإرشاد الطلابي" بالرياض تدشّن الأسبوع التوعوي لبرنامج "رفق" للتصدّي لـ"التنمر"

لرفع مستوى الوعي بين الطلاب والطالبات

دشّنت إدارتا التوجيه والإرشاد في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، الأسبوع الإرشادي لبرنامج "رفق" في جميع المراحل الدراسية، والمعرض المصاحب له؛ بهدف رفع مستوى الوعي بين الطلاب والطالبات في سلوك التنمّر والتصدّي له.

حضر التدشين في مدارس البنين، والذي أقيم في مدارس الجيل الأهلية: مدير إدارة الإرشاد الطلابي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عبدالرحمن بن حمود السبيل، ومدير إدارة الإشراف التربوي خالد الدوسري، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي في حائل فواز بن عبدالله النعام، ومدير إدارة الإشراف التربوي في حائل مجول بن كريم العنزي، ومدير قسم القيادة المدرسية في حائل عبدالعزيز بن مسفر العتيبي، ومدير مكتب تعليم السويدي في الرياض أحمد بن سعود العويس، وعدد من المشرفين والقيادات التربوية في تعليم الرياض.

وأكّد مدير إدارة الإرشاد الطلابي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، عبدالرحمن بن حمود السبيل؛ أهمية الرفق في كل شيء، مشيرًا إلى أن إدارة الإرشاد الطلابي عملت على أن يكون الحد من التنمر في المدارس هدفًا رئيسًا في برامجها العديدة التي شملت تعزيز السلوك الإيجابي في المدارس، والتوعية بأضرار المخدرات، وغيرها.

وعبّر "السبيل" عن سعادته بما شاهده في المعرض المصاحب للأسبوع الإرشادي لبرنامج "رفق"، من برامج تدعو إلى نبذ العنف بين الطلاب، مشددًا على أهمية تكامل دور الأسرة والمدرسة في القضاء على ذلك.

من جانبه نوّه مدير مكتب تعليم السويدي في الرياض أحمد بن سعود العويس، إلى ما تقدمه إدارة التوجيه والإرشاد من تعزيز وتشجيع وتحفيز للطلاب من خلال برامج توعوية هادفة.

وأهاب "العويس" بدور المرشدين الطلابيين، وقال: "أبناؤنا أمانة في أعناقكم، ورسالتكم عظيمة. أرجوكم لا تبخلوا عليهم بالدعم والاهتمام والتوجيه".

وشهد التدشين عرضًا مرئيًّا عن التنمر وآلية التعامل معه، ومشهدًا تمثيليًّا صامتًا معبّرًا عن ظاهرة التنمر، نال استحسان الحضور.،

وسيستمر البرنامج لمدة أسبوع كامل، بيّنت مديرة إرشاد الطالبات سحر عطية، أن البرنامج يستهدف الفتيات وتوعيتهن بخطورة سلوك التنمر السلبي والتصدي له من خلال التعامل برفق.