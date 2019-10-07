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ثاني حكم من نوعه تشهده جدة اليوم .. "الداخلية" تنفّذ شرع الله في "غلام" و"أكبر"

من بيان الوزارة: نُحذّر كل مَن يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره

شهدت محافظة جدة، اليوم، تنفيذ ثاني حكم بالقتل خلال ساعات؛ حيث نفّذت وزارة الداخلية حُكم القتل تعزيراً بحق جانٍ -باكستاني الجنسية- كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرِّب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على / غلام قمر غلام حسين -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / غلام قمر حسين، اليوم الإثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرّمة بمحافظة جدة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

يُذكر أنه وفي وقت سابق اليوم، نفّذت "الداخلية" حكم القتل تعزيراً بمهرِّب مخدرات -باكستاني الجنسية- أيضا في محافظة جدة؛ حيث كان قد قُبض على المدعو / محمد أكبر محمد رمضان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

وزارة الداخلية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثاني حكم من نوعه تشهده جدة اليوم .. "الداخلية" تنفّذ شرع الله في "غلام" و"أكبر"
سبق

شهدت محافظة جدة، اليوم، تنفيذ ثاني حكم بالقتل خلال ساعات؛ حيث نفّذت وزارة الداخلية حُكم القتل تعزيراً بحق جانٍ -باكستاني الجنسية- كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرِّب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على / غلام قمر غلام حسين -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / غلام قمر حسين، اليوم الإثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرّمة بمحافظة جدة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

يُذكر أنه وفي وقت سابق اليوم، نفّذت "الداخلية" حكم القتل تعزيراً بمهرِّب مخدرات -باكستاني الجنسية- أيضا في محافظة جدة؛ حيث كان قد قُبض على المدعو / محمد أكبر محمد رمضان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:52 AM

ثاني حكم من نوعه تشهده جدة اليوم .. "الداخلية" تنفّذ شرع الله في "غلام" و"أكبر"

من بيان الوزارة: نُحذّر كل مَن يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
19,312

شهدت محافظة جدة، اليوم، تنفيذ ثاني حكم بالقتل خلال ساعات؛ حيث نفّذت وزارة الداخلية حُكم القتل تعزيراً بحق جانٍ -باكستاني الجنسية- كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرِّب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على / غلام قمر غلام حسين -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / غلام قمر حسين، اليوم الإثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرّمة بمحافظة جدة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

يُذكر أنه وفي وقت سابق اليوم، نفّذت "الداخلية" حكم القتل تعزيراً بمهرِّب مخدرات -باكستاني الجنسية- أيضا في محافظة جدة؛ حيث كان قد قُبض على المدعو / محمد أكبر محمد رمضان عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر.

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