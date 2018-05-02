تفجير انتحاري يستهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية
تَعَرّض مقر مفوضية الانتخابات الليبية لتفجير انتحاري، صباح اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت وسائل إعلامية: جرى تبادل إطلاق نار في مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس؛ مبينة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة واشتبكت مع الأمن.
تفجير انتحاري يستهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-05-02
تَعَرّض مقر مفوضية الانتخابات الليبية لتفجير انتحاري، صباح اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت وسائل إعلامية: جرى تبادل إطلاق نار في مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس؛ مبينة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة واشتبكت مع الأمن.
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:51 PM
تفجير انتحاري يستهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية
تَعَرّض مقر مفوضية الانتخابات الليبية لتفجير انتحاري، صباح اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت وسائل إعلامية: جرى تبادل إطلاق نار في مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس؛ مبينة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة واشتبكت مع الأمن.