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تفجير انتحاري يستهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية

تَعَرّض مقر مفوضية الانتخابات الليبية لتفجير انتحاري، صباح اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وسائل إعلامية: جرى تبادل إطلاق نار في مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس؛ مبينة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة واشتبكت مع الأمن.

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تفجير انتحاري يستهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية
سبق

تَعَرّض مقر مفوضية الانتخابات الليبية لتفجير انتحاري، صباح اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وسائل إعلامية: جرى تبادل إطلاق نار في مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس؛ مبينة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة واشتبكت مع الأمن.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:51 PM

تفجير انتحاري يستهدف مقر مفوضية الانتخابات الليبية

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَعَرّض مقر مفوضية الانتخابات الليبية لتفجير انتحاري، صباح اليوم، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وسائل إعلامية: جرى تبادل إطلاق نار في مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس؛ مبينة أن مجموعة مسلحة هاجمت مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة واشتبكت مع الأمن.

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