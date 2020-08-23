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البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ"ترامب" اليوم للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا"

كايلي ماكناني: سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ورئيس إدارة الغذاء والدواء

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأحد؛ للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا".

ووفق "رويترز" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت: إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على "تويتر"، إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتُعَد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا في العالم جراء تفشي وباء كورونا؛ حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة؛ فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.

دونالد ترامب

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البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ"ترامب" اليوم للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا"
سبق

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأحد؛ للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا".

ووفق "رويترز" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت: إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على "تويتر"، إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتُعَد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا في العالم جراء تفشي وباء كورونا؛ حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة؛ فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:17 AM

البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ"ترامب" اليوم للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا"

كايلي ماكناني: سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ورئيس إدارة الغذاء والدواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأحد؛ للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا".

ووفق "رويترز" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت: إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على "تويتر"، إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتُعَد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا في العالم جراء تفشي وباء كورونا؛ حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة؛ فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.

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