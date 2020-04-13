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مدرب "الهلال" يدافع عن لاعب: سيصبح الرقم واحد في أوروبا

دافع المدير الفني الحالي لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو عن اللاعب ايانيس هاجي "22" عاماً نجم الكرة الرومانية الحالي ونجل أسطورة القدم هناك جورجي هاجي لاعب برشلونة السابق .

ووجه لوتشيسكو انتقادات لاذعة لمن يهاجم اللاعب، حيث نقلت صحيفة "gsp" تلك الانتقادات التي قال فيها :"انظروا أولاً لأنفسكم وما حققتموه.. اللاعب ربما يكون "رقم واحد" في أوروبا قريبًا أو على الأقل في رومانيا .. لديه مستقبل مهني أكثر من رائع".

اللاعب إيانيس هاجي من مواليد عام 1998 بدأ حياته في فوف فيتورول الروماني وانتقل منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم عاد مجدداً إلى فيتورول ومنه إلى جينك البلجيكي، حيث تمت إعارته إلى جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "الهلال" يدافع عن لاعب: سيصبح الرقم واحد في أوروبا
سبق

دافع المدير الفني الحالي لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو عن اللاعب ايانيس هاجي "22" عاماً نجم الكرة الرومانية الحالي ونجل أسطورة القدم هناك جورجي هاجي لاعب برشلونة السابق .

ووجه لوتشيسكو انتقادات لاذعة لمن يهاجم اللاعب، حيث نقلت صحيفة "gsp" تلك الانتقادات التي قال فيها :"انظروا أولاً لأنفسكم وما حققتموه.. اللاعب ربما يكون "رقم واحد" في أوروبا قريبًا أو على الأقل في رومانيا .. لديه مستقبل مهني أكثر من رائع".

اللاعب إيانيس هاجي من مواليد عام 1998 بدأ حياته في فوف فيتورول الروماني وانتقل منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم عاد مجدداً إلى فيتورول ومنه إلى جينك البلجيكي، حيث تمت إعارته إلى جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:46 PM

مدرب "الهلال" يدافع عن لاعب: سيصبح الرقم واحد في أوروبا

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محمد السيّد - الرياض
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1,697

دافع المدير الفني الحالي لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو عن اللاعب ايانيس هاجي "22" عاماً نجم الكرة الرومانية الحالي ونجل أسطورة القدم هناك جورجي هاجي لاعب برشلونة السابق .

ووجه لوتشيسكو انتقادات لاذعة لمن يهاجم اللاعب، حيث نقلت صحيفة "gsp" تلك الانتقادات التي قال فيها :"انظروا أولاً لأنفسكم وما حققتموه.. اللاعب ربما يكون "رقم واحد" في أوروبا قريبًا أو على الأقل في رومانيا .. لديه مستقبل مهني أكثر من رائع".

اللاعب إيانيس هاجي من مواليد عام 1998 بدأ حياته في فوف فيتورول الروماني وانتقل منه إلى فيورنتينا الإيطالي ثم عاد مجدداً إلى فيتورول ومنه إلى جينك البلجيكي، حيث تمت إعارته إلى جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

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