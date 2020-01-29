صحفي تركي يفضح تصرفًا مشينًا لأردوغان مع إحدى ضحايا الزلزال

أبقوا سيدة تحت الأنقاض لمدة ساعة لالتقاط صورة لها مع الرئيس التركي

أكد موقع تركيا الآن أن محافظة إلازيغ التركية أعلنت أنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الصحفي التركي سردار أكينان بسبب حديثه حول ما يتعلق برئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وفضحه تصرفها مع إحدى ضحايا الزلزال، بإبقائها تحت الأنقاض لمدة ساعة انتظارًا لوصول الرئيس التركي أردوغان، والتقاط صورة معها وهى على النقالة.

وتفصيلاً، تقدمت محافظة إلازيغ التركية بشكوى جنائية ضد الصحفي التركي سردار أكينان بسبب حديثه حول الزلزال الذي وقع في محافظة إلازيغ التركية بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية: إن الصحفي التركي كشف عن واقعة بمنزلة فضيحة أثناء إنقاذ ضحايا زلزال إلازيغ التركي، عندما جاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موقع الأنقاض، في الوقت الذي يتم فيه إنقاذ الضحايا من تحتها، وكانت هناك سيدة تحت الأنقاض، فأبقوها ساعة كاملة تحت حطام المبنى المنهار فوق رأسها من أجل التقاط صورة مع أردوغان وقت إخراجها.

وقالت المحافظة التركية في تصريحها على حسابها الخاص بموقع تويتر: تتقدم محافظة إلازيغ بشكوى جنائية ضد الصحفي سردار أكينان بسبب الخبر غير الإنساني الذي نشره من أجل تحطيم معنويات رجال فرق الإنقاذ الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ الناس من أسفل الحطام.

وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية أن عدد الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال التركي المدمر الذي ضرب محافظة إلازيغ التركية ارتفع إلى 39 ضحية، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 1607 جرحى. وأكد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو أن 6 أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض في مقاطعة سورسو، ولا يزال البحث تحت الأنقاض مستمرًّا.