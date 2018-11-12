"القاسم" يوجّه بإطلاق دورات الإسعافات الأولية لسائقي الهلال الأحمر بالباحة

مدير فرع الهيئة يدعو جميع فئات المجتمع (ذكور وإناث) للالتحاق بهذه الدورات

قال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، إنه إنفاذًا لتوجيهات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم، أن يخضع جميع السائقين العاملين بالميدان لدورة برنامج الأمير نايف، وجّه مدير عام فرع الهيئة بالباحة خالد بن محمد الغامدي، إدارة التدريب لتنفيذ الدورات للإسعافات الأولية.

وأوضح: فقد عقدت اليوم إدارة التدريب بفرع الهيئة بمنطقة الباحة دورة لمنسوبيها ونفذها الاختصاصي حمزة الزهراني مدير التدريب، وفني طب الطوارئ عبدالله غرامة الغامدي.

كما دعا مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة جميع فئات المجتمع للالتحاق بهذه الدورات، فهي موجهة أيضًا للجمهور ذكور وإناث، وأن التسجيل في برنامج الأمير"نايف" من خلال خطوات سهلةعن طريق الرابط:https://training.srca.org.sa/#!/ho