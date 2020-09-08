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"رئاسة شؤون الحرمين" تنفذ عدداً من الدورات التخصصية

"السديس" يدشن التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً بأكاديمية المسجد الحرام بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة عدداً من الدورات التدريبية التخصصية لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة دورة "إدارة الأداء المؤسسي" ودورة "القيادة الإبداعية" ودورة "القيادة الأخلاقية" لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة، وذلك ضمن خطتها خلال الفترة الحالية وبالمشاركة مع وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلةً في أكاديمية التدريب النسائية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات عن بُعد خلال هذه الفترة احترازياً؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين باستخدام التقنية، ويشارك في تقديم هذه الدورات مركز القطاع الثالث للتدريب والاستشارات الإدارية.

وبيّن "الوذيناني" أن الدورات تهدف إلى فهم عملية إدارة الأداء وتحديد أهداف الموظف والدوافع وكيفية تحقيق الهدف العام للأعمال، وإلى التعرف على مفاهيم القيادة وصفات القائد الناجح، كما تهدف إلى التعرف على مفهوم القيادة الأخلاقية، وأهمية وأثر القيادة الأخلاقية.

من ناحية أخرى، دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة اليوم، التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية.

وجاء هذا التوقيع ضمن حرص الرئاسة لتفعيل النواحي التقنية ومواكبة التقانة الحديثة والمبادرة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" الذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد "السديس" خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024 المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وعبّر الشيخ "السديس" عن شكره للقائمين على هذا التطور الرقمي وتنظيمه، مشيراً إلى أن هذه المبادرات المميزة رافد مهم، وجاءت في وقت الحاجة إليها في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئاسة شؤون الحرمين" تنفذ عدداً من الدورات التخصصية
سبق

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً بأكاديمية المسجد الحرام بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة عدداً من الدورات التدريبية التخصصية لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة دورة "إدارة الأداء المؤسسي" ودورة "القيادة الإبداعية" ودورة "القيادة الأخلاقية" لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة، وذلك ضمن خطتها خلال الفترة الحالية وبالمشاركة مع وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلةً في أكاديمية التدريب النسائية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات عن بُعد خلال هذه الفترة احترازياً؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين باستخدام التقنية، ويشارك في تقديم هذه الدورات مركز القطاع الثالث للتدريب والاستشارات الإدارية.

وبيّن "الوذيناني" أن الدورات تهدف إلى فهم عملية إدارة الأداء وتحديد أهداف الموظف والدوافع وكيفية تحقيق الهدف العام للأعمال، وإلى التعرف على مفاهيم القيادة وصفات القائد الناجح، كما تهدف إلى التعرف على مفهوم القيادة الأخلاقية، وأهمية وأثر القيادة الأخلاقية.

من ناحية أخرى، دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة اليوم، التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية.

وجاء هذا التوقيع ضمن حرص الرئاسة لتفعيل النواحي التقنية ومواكبة التقانة الحديثة والمبادرة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" الذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد "السديس" خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024 المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وعبّر الشيخ "السديس" عن شكره للقائمين على هذا التطور الرقمي وتنظيمه، مشيراً إلى أن هذه المبادرات المميزة رافد مهم، وجاءت في وقت الحاجة إليها في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
06:09 PM

"رئاسة شؤون الحرمين" تنفذ عدداً من الدورات التخصصية

"السديس" يدشن التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلةً بأكاديمية المسجد الحرام بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة عدداً من الدورات التدريبية التخصصية لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة دورة "إدارة الأداء المؤسسي" ودورة "القيادة الإبداعية" ودورة "القيادة الأخلاقية" لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة، وذلك ضمن خطتها خلال الفترة الحالية وبالمشاركة مع وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلةً في أكاديمية التدريب النسائية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات عن بُعد خلال هذه الفترة احترازياً؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين باستخدام التقنية، ويشارك في تقديم هذه الدورات مركز القطاع الثالث للتدريب والاستشارات الإدارية.

وبيّن "الوذيناني" أن الدورات تهدف إلى فهم عملية إدارة الأداء وتحديد أهداف الموظف والدوافع وكيفية تحقيق الهدف العام للأعمال، وإلى التعرف على مفاهيم القيادة وصفات القائد الناجح، كما تهدف إلى التعرف على مفهوم القيادة الأخلاقية، وأهمية وأثر القيادة الأخلاقية.

من ناحية أخرى، دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة اليوم، التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية.

وجاء هذا التوقيع ضمن حرص الرئاسة لتفعيل النواحي التقنية ومواكبة التقانة الحديثة والمبادرة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" الذي دشنه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد "السديس" خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024 المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وعبّر الشيخ "السديس" عن شكره للقائمين على هذا التطور الرقمي وتنظيمه، مشيراً إلى أن هذه المبادرات المميزة رافد مهم، وجاءت في وقت الحاجة إليها في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

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