رئيس الوزراء الياباني يعلن رفع حالة الطوارئ بالبلاد

كانت قد ألغيت قيود التباعد الاجتماعى في 14 مايو

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رفع حالة الطوارئ المفروضة على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس التاجي "#كورونا" بعد انخفاض حاد في عدد الحالات الجديدة،



وكانت قد ألغيت قيود التباعد الاجتماعى عن معظم اليابان فى 14 مايو، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة، ولكن الحكومة أبقت القيود فى طوكيو وأربع مناطق أخرى.