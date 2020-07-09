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"كورونا" جعل الطلب على المحك.. أسعار النفط تهوي 3%

خام برنت عند 42.18 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، اليوم (الخميس)، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجدداً بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.11 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 42.18 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة أمس، وفقاً لـ"رويترز"

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار أو 3.4 بالمئة لتسجل 39.53 دولاراً للبرميل.

وأشارت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي، إلى أن حالات كوفيد-19 تواصل الارتفاع في الولايات المتحدة والمتعاملون يتساءلون متى سينتهي هذا الوضع، متى سيتغير المنحنى.. في ظل استمرار عاصفة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك“.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كورونا" جعل الطلب على المحك.. أسعار النفط تهوي 3%
سبق

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، اليوم (الخميس)، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجدداً بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.11 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 42.18 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة أمس، وفقاً لـ"رويترز"

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار أو 3.4 بالمئة لتسجل 39.53 دولاراً للبرميل.

وأشارت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي، إلى أن حالات كوفيد-19 تواصل الارتفاع في الولايات المتحدة والمتعاملون يتساءلون متى سينتهي هذا الوضع، متى سيتغير المنحنى.. في ظل استمرار عاصفة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك“.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:07 PM

"كورونا" جعل الطلب على المحك.. أسعار النفط تهوي 3%

خام برنت عند 42.18 دولاراً للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، اليوم (الخميس)، إذ يخشى المستثمرون من تهاوي استهلاك الوقود مجدداً بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.11 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 42.18 دولاراً للبرميل، بعد أن زادت 0.5 بالمئة أمس، وفقاً لـ"رويترز"

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار أو 3.4 بالمئة لتسجل 39.53 دولاراً للبرميل.

وأشارت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي، إلى أن حالات كوفيد-19 تواصل الارتفاع في الولايات المتحدة والمتعاملون يتساءلون متى سينتهي هذا الوضع، متى سيتغير المنحنى.. في ظل استمرار عاصفة كوفيد-19 في الولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى، فإن الطلب على المحك“.

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