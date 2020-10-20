"كورونا" يُزهق حياة امرأة ثلاثينية على متن الطائرة

عانت صعوبة في التنفس بعدما جلست على كرسيها

توفيت امرأة، في الثلاثينات من عمرها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك أثناء وجودها على متن طائرة كانت على وشك الإقلاع من "أريزونا" إلى "تكساس".

وبحسب ما نقل موقع "بزفيد نيوز"، عن مسؤولة في مقاطعة "دالاس"، فقد لفظت المرأة، المقيمة في مدينة "غارلاند" بولاية "تكساس" الأمريكية أنفاسها الأخيرة، بينما كانت الطائرة لا تزال على مدرج المطار في "أريزونا".

وأشارت التقارير إلى أن المسافرة عانت من صعوبة في التنفس بعد أن جلست على كرسيها في الطائرة، وتم على الفور إعطاؤها جرعات أوكسجين.

ووفق "سبوتنيك" ذكر الموقع أن الحادثة التي كشف عنها قد وقعت في 25 يوليو، لكن لم يتم إبلاغ السلطات المختصة على أنها حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلا قبل أيام معدودة، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وتؤكد وفاة المرأة الثلاثينية أن فيروس كورونا يشكل خطراً على جميع الأعمار، وليس على كبار السنّ فقط.